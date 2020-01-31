На заводе под Орлом произошел взрыв. Погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и еще трое получили ранения при взрыве, произошедшем на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника губернатора региона Сергея Лежнева.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в строящемся здании нового цеха завода, сообщили в МЧС. Здание получило повреждения.

Из-под завалов извлекли всех людей, сообщил Лежнев. Пострадавших госпитализировали, добавил он, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда после взрыва на заводе под Орлом.