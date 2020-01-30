«Макдоналдс» отменил акцию с «Биг Маком» по три рубля. Из-за мер по борьбе с коронавирусом

«Макдоналдс» отменил акцию, приуроченную к 30-летию работы компании, в рамках которой планировалось 31 января продавать продукцию по ценам 1990 года.

Предполагалось, что специальные цены будут действовать в «Макдоналдсе» на Большой Бронной, 29 — первом открытом в Москве ресторане сети. В рамках акции, например, «Биг Мак» должен был стоить три рубля.

Однако «Макдоналдс» объявил об отмене акции. Такое решение, сообщается на сайте компании, было принято после того, как правительство Москвы рекомендовало воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан, чтобы минимизировать риск распространения инфекции. Рекомендация была дана в рамках разработанных мэрией мер по предупреждению распространения коронавируса.

«Мы обязательно найдем другое время и способ отпраздновать 30 лет нашей дружбы!» — говорится в заявлении компании.

С момента открытия в январе 1990 года и до середины 1993 года «Макдоналдс» на Большой Бронной, 29 (в районе Пушкинской площади) был единственным заведением этой сети ресторанов быстрого питания в России. На вход в этот «Макдоналдс» стояла огромная очередь.