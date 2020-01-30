Группа H&M откроет в России магазины Weekday и & Other Stories
Источник: H&M
Надежный источник
В России до конца 2020 года откроются магазины Weekday и & Other Stories. Об этом говорится в годовом отчете (.pdf) группы H&M, в которую входят эти два бренда.
Точные даты открытия новых магазинов пока не называются.
В России уже работают магазины Monki и COS, также входящие в группу H&M.
& Other Storie продает одежду, обувь, аксессуары, а также парфюмерию и косметику собственного бренда. Weekday специализируется на джинсовой одежде.