Группа H&M откроет в России магазины Weekday и & Other Stories

В России до конца 2020 года откроются магазины Weekday и & Other Stories. Об этом говорится в годовом отчете (.pdf) группы H&M, в которую входят эти два бренда.

Точные даты открытия новых магазинов пока не называются.

В России уже работают магазины Monki и COS, также входящие в группу H&M.

& Other Storie продает одежду, обувь, аксессуары, а также парфюмерию и косметику собственного бренда. Weekday специализируется на джинсовой одежде.