Guardian отказалась рекламировать нефтяные компании из-за «чрезвычайной ситуации с климатом»

Guardian Media Group решила отказаться от рекламы компаний, добывающих ископаемое топливо, сообщается на сайте The Guardian.

Материалов от нефтяных и газовых компаний больше не будет на сайтах и в приложениях всех изданий медиа группы: The Guardian, Observer и Guardian Weekly.

Решение принято из-за «чрезвычайной ситуации с климатом». Журналисты приводят мнение экологов, что энергетические корпорации тратят большие средства на не вполне честный экологический маркетинг.

Они подчеркивают относительно небольшие инвестиции в возобновляемые источники, продолжая получать доход от нефти и газа, пишет The Guardian.

Реклама приносит Guardian Media Group 40% выручки, отказ от нефтегазовой отрасли осложнит жизнь компании в краткосрочной перспективе, признает руководство медиа группы.