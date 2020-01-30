Apple и Broadcom заплатят университету в Калифорнии более миллиарда долларов за кражу патентов

Суд в Калифорнии удовлетворил иск Калифорнийского технологического института (Калтех) в отношении Apple и Broadcom, поданный в связи с незаконным использованием патентованных технологий.

В соответствии с решением суда, Apple должна выплатить Калтеху 837 миллионов, а Broadcom — 270 миллионов.

Претензии университета касались чипов, которые производила Broadcom и которые потом были использованы в устройствах Apple. В связи с этим в суде Apple настаивала, что в данном деле вообще должна выступать как третья сторона, не связанная с нарушениями.

Компания Apple в последние годы регулярно становится объектом патентных исков и получает за нарушения судебные штрафы в размере сотен миллионов долларов.

Наиболее крупным спором в области нарушений патентов является серия тяжб Apple и Qualcomm, из-за которой в некоторых странах приостанавливались продажи айфонов. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, в рамках которого Apple согласилась выплатить 4,5 миллиарда долларов.