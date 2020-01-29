Росреестр предложил разрешить строить дома в городах, расположенных в национальных парках

Росреестр и Минэкономразвития подготовили поправки, разрешающие строительство жилых домов и социальных объектов в границах населенных пунктов, расположенных на территории национальных парков.

Также предлагается отменить запрет на предоставление земельных участков на таких территориях. Сейчас все земли, расположенные в особо охраняемых природных территориях, принадлежат государству.

В Минэкономразвития считают, что необходимо внести поправки в закон об особо охраняемых природных территориях, в Земельный кодекс и закон об охране окружающей среды.

Вскоре поправки направят в Совет Федерации, чтобы в дальнейшем внести их в Госдуму.

В сентябре 2019 года Минприроды пожаловалось в Генпрокуратуру на застройку на территории национального парка «Лосиный остров». В министерстве назвали незаконным строительство 20-этажного жилого комплекса «Сказочный лес» в охранной зоне парка. Компания-застройщик «Гранднэкст» в ответ подала в суд на Минприроды за отказ выдать разрешение на строительство.