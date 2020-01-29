Новый коронавирус нашли у шести тысяч человек. Это больше, чем заболевших атипичной пневмонией в Китае

Число людей, инфицированных новым типом коронавируса из Китая, превысило шесть тысяч человек, сообщает телеканал CGTN. От пневмонии, вызванной вирусом, умерли 132 человека.

По состоянию на утро 29 января, в Китае заболели 5997 человек, в других 14 странах — еще 64 человека. Среди заболевших 1239 пациентов находятся в критическом состоянии. 103 человека выписали из больниц.

Новый коронавирус подтвердили у большего числа людей, чем атипичную пневмонию в 2002-2003 годах. Тогда за девять месяцев тяжелый острый респираторный синдром (SARS) в Китае диагностировали у 5327 человек, погибли 349 человек, пишет South China Morning Post. Общее число заболевших SARS в 17 странах за тот период превысило 8,2 тысячи человек.

Вспышка распространения нового коронавируса может достигнуть пика через 7-10 дней, после чего число заболевших перестанет увеличиваться, заявил 28 января Чжун Наньшань, глава национальной группы экспертов, созданной в Китае для борьбы с заболеванием.