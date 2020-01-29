Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке и прибыли

Apple в октябре-декабре 2019 года получила рекордную квартальную выручку и прибыль в своей истории. Об этом сообщается в квартальном отчете корпорации.

Выручка Apple увеличилась на 9% по сравнению с октябрем-декабрем 2018-го и составила 91,8 миллиарда долларов. Чистая прибыль по сравнению с тем же периодом выросла на 11% и достигла 22,2 миллиарда долларов.

Глава Apple Тим Кук объяснил успешные финансовые результаты высоким спросом на телефоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro (в целом на айфоны приходится больше половины продаж компании), а также на носимые устройства и сервисы.

В начале января цена акций Apple выросла до 300 долларов, капитализация корпорации превысила 1,3 триллиона долларов. По этому показателю ее превосходит только нефтяная компания Saudi Aramco, которая вышла на биржу в декабре 2019 года.