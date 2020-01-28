Захар Прилепин объявил об учредительном съезде партии «За правду»

Писатель Захар Прилепин преобразует созданное им национал-патриотическое движение «За правду» в партию.

Учредительный съезд партии состоится 1 февраля.

«За правду» в формате общественного движения было создано в октябре 2019 года. Уже тогда Прилепин отмечал, что собирается трансформировать его в партию, но заявлял, что эта задача «не входит в ближайшие перспективы».

С начала января стало известно о создании двух новых партий: один из основателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров решил создать «Партию прямой демократии», основатель Faberlic Алексей Нечаев возглавит пока безымянную партию праволиберального толка.

В 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму.