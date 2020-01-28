В Белоруссии одновременно пропали директора всех сахарных заводов

В Белоруссии директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов одновременно перестали появляться на рабочих местах. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, директора Городейского комбината 24 января сняли с самолета, направлявшегося в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода, как сообщили на предприятии, «улетел в отпуск». Глава Скидельского сахарного комбината якобы «уехал в Минск», а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал появляться на работе.

Издание пишет, что предположительно директоров задержали в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало.