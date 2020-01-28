Трамп представил план урегулирования арабо-израильского конфликта

Президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Он выступил в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Лидер палестинской администрации Махмуд Аббас на встрече не присутствовал.

Трамп выступил за создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Вместе с тем он заявил, что Иерусалим останется «неделимой столицей» Израиля. Как именно сочетаются эти два тезиса, президент США не пояснил.

По плану Трампа, палестинцы будут должны признать Израиль как еврейское государство. Израиль сохранит крупные поселения на западном берегу Иордана, но возьмет на себя обязательство не строить новые поселения в течение четырех лет.

Трамп заявил, что подконтрольная палестинцам территория удвоится. При этом он не пояснил, каким образом это произойдет. По словам президента США, реализация его предложений приведет к привлечению инвестиций в палестинскую экономику на сумму в 50 миллиардов долларов.

Нетаниягу заявил, что готов начать переговоры с палестинцами об урегулировании конфликта на основе плана, предложенного Трампом. При этом журналисты предполагают, что палестинцы откажутся от предложенных президентом США условий.