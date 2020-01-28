Россия вернула себе право на бренд водки «Столичная» в странах Бенилюкса

Верховный суд Нидерландов подтвердил, что право на бренд водки «Столичная» на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга принадлежит России, а не компании SPI Group бизнесмена Юрия Шефлера. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на решение суда.

Суд отклонил жалобу SPI на решение от 2018 года, по которому SPI должна прекратить продажу своей продукции в упомянутых странах и вернуть России всю прибыль, полученную с 1999 года от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya. SPI также должна выплатить 145 тысяч евро.

В SPI назвали вынесенное решение ошибкой правосудия и отметили, что изучат «средства правовой защиты на уровне ЕС».

Financial Times называет решение Верховного суда Нидерландов ключевой победой для России в одном из давних споров за торговую марку, который продолжается с 2001 года.

Госкомпания «Союзплодимпорт» вернула себе права на бренд «Столичная» в России в 2001 году, отменив продажу водочных марок SPI Group Юрия Шефлера.

Россия уже вернула себе права на бренд «Столичная» в Австрии, в то время как SPI победил в Греции и Бразилии. Судебные тяжбы также идут в США и Австралии. В июне 2020 года суд в Гааге рассмотрит иск, запрещающий SPI продавать водку под этим брендом еще в 13 странах.