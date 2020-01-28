«Победа» собирается отказаться от рейсов в Ростов-на-Дону и Самару. Из-за роста тарифов на наземное обслуживание

Лоукостер «Победа» с апреля перестанет выполнять все рейсы в Ростов-на-Дону и Самару, сообщают одновременно РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот», в которую входит эта авиакомпания.

Отказаться от рейсов, по данным собеседника агентства, «Победа» решила из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года.

Официально «Победа» пока не объявила о прекращении полетов в Ростов-на-Дону и Самару, однако забронировать билеты в эти города на сайте авиакомпании уже невозможно.

Аэропорты Самары (Курумоч) и Ростова (Платов) входят в холдинг «Аэропорты регионов», принадлежащий ГК «Ренове» Виктора Вексельберга.

Источник в «Аэропортах регионов» сообщил «Интерфаксу», что «дело не в росте тарифов», добавив, что отказ от выполнения рейсов «выглядит элементом коммерческого торга» со стороны «Победы».

Лоукостер, по словам источника, пользовалась программой скидок, которые аэропорт предоставляет авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. В последний год «Победа» не выполняла условия для предоставления скидок и их действие было прекращено, добавил он.

«Победа» выполняла рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в Москву и Санкт-Петербург. В летнем расписании планировалось добавить рейс из Самары в Сочи.