Главу Чувашии исключили из «Единой России». Он предлагал «мочить» журналистов и заставлял пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Источник: Единая Россия
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России».
Решение было принято по итогам заседания президиума генсовета партии. Днем ранее исключить Игнатьева рекомендовала партийная комиссия по этике.
В середине января Игнатьев, говоря о заказных материалах в прессе, заявил, что журналистов и блогеров надо «мочить». Через несколько дней на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин он заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ними.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что партия, помимо вопроса об исключении Игнатьева, поставит вопрос о его соответствии должности главы Чувашии.