ВЦИОМ: четверть россиян ничего не знают об искусственном интеллекте

Большинство жителей России (75%) знают, что такое искусственный интеллект, показало исследование , проведенное в октябре 2019 года. 25% респондентов сообщили, что впервые услышали об этом во время соцопроса.

Около половины опрошенных (48%) сказали, что относятся к искусственному интеллекту положительно, еще треть (31%) — нейтрально, а 12% — негативно. Негативное отношение связано с возможностью технических сбоев (31%) и угрозой безопасности личных данных (21%).

68% опрошенных сообщили, что не боятся того, что искусственный интеллект может заменить человека в их профессии. Такие опасения есть у 27%.

Жители России в будущем готовы использовать сервисы на основе технологий искусственного интеллекта при получении госуслуг (64%), при решении бытовых задач (54%), для развлечения (54%), в медицине (52%) и образовании (44%).