В работе Mail.ru произошел масштабный сбой

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи начали жаловаться на сбой в работе около 10:00 по Москве. К 11:30 Downdetector зафиксировал почти 17 тысяч отчетов о сбоях. Наиболее масштабные неполадки наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре, Казани и Самаре.

Многие пользователи не могут зайти в свою почту, при попытке авторизации сервис сообщает об ошибке. В техподдержке Mail.ru подтвердили наличие временных технических неполадок и заявили, что работают над их устранением.