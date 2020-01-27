ЦИК начал подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. Закон о таком голосовании еще не принят

Центральная избирательная комиссия России начала подготовку к проведению общероссийского голосования по президентским .

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, предстоящее голосование обсуждали на закрытом совещании в ЦИК. На нем региональным избирательным комиссиям поручили проанализировать, насколько регионы готовы к голосованию, и предоставить отчет 27 января.

Глава ЦИК Элла Памфилова сказала на совещании, что избиркомы должны провести голосование так, чтобы не было сомнений в его результатах. Она предложила, чтобы вопросом об общественном наблюдении в день голосования занималась Общественная палата.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц сообщил, что у ЦИК и региональных комиссий нет правовых оснований заниматься подготовкой голосования, поскольку закон о поправках и общероссийском голосовании еще не принят.

Депутаты Госдумы 23 января проголосовали за законопроект о поправках в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении намечено на 11 февраля.