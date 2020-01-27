Российское авторское общество потребовало от фестиваля 320 тысяч рублей за исполнение песен несуществующих авторов

Российское авторское общество ( ) потребовало от организаторов музыкального фестиваля «Viola is my Life» выплатить 320 тысяч рублей за публичное исполнение песен, «входящих в репертуар РАО». Об этом говорится в письме организации от 27 декабря 2019 года, опубликованном в фейсбуке фестиваля.

Организаторы «Viola is my Life» утверждают, что авторское общество требует деньги за исполнение песен несуществующих авторов. В письме РАО сказано, что на фестивале сыграли произведения некоего композитора Руста Фазинского. Организаторы говорят, что это были песни Рустика Позюмского, причем он сам их исполнил и дал разрешение на то, чтобы они прозвучали на фестивале.

Среди прочего РАО потребовало, чтобы фестиваль выплатил компенсацию за исполнение пьесы французского композитора Марена Маре, умершего в начале XVIII века. При этом через 70 лет после смерти автора на произведение не распространяются исключительные авторские права.

Еще несколько претензий РАО связано с песнями, на исполнение которых фестиваль также получил разрешение. Например, в письме РАО сказано, что на фестивале звучала композиция «Against» ансамбля Kymatic, но, как говорят организаторы, это была работа Анны Поспеловой, которая сама же исполнила ее на концерте.

Уже после публикации записи о претензиях РАО представители фестиваля сообщили, что начали общаться с авторским обществом. Разрешилась ли ситуация, не сообщалось. В РАО это не комментировали.