NYT: мемуары Болтона подтверждают, что Трамп увязывал военную помощь Украине с расследованием в отношении Байдена

Газета The New York Times опубликовала выдержки из неопубликованных мемуаров бывшего советника президента США по нацбезопасности .

В них утверждается, что в августе 2019 года президент США Дональд Трамп рассказал Болтону, что продолжит «заморозку» военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему в расследовании против сына Джо Байдена и других демократов.

В книге сообщается, что Болтон вместе с руководителем Госдепартамента Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз просили Трампа «разморозить» помощь Украине в размере 391 миллиона долларов.

Дональд Трамп заявил в твиттере, что никогда не обсуждал с Болтоном, что военная помощь Украине связана с расследованием в отношении демократов, в том числе сына Байдена.

Книга представляет собой «набросок» того, что Болтон может сказать на слушаниях по импичменту Трампа в сенате США, отмечает NYT. Ранее в январе Болтон заявил, что готов дать показания, если получит повестку. Трамп в свою очередь утверждал, что хотел бы, чтобы Болтон и Помпео выступили в сенате, но отмечал, что показания Болтона могут угрожать национальной безопасности.

Палата представителей конгресса США, где большинство принадлежит Демократической партии, в декабре проголосовала за импичмент президента США Дональда Трампа. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса. 21 января вопрос об импичменте начал рассматривать сенат конгресса США.

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью из-за попыток добиться от властей Украины расследования против сына Джо Байдена — его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года.