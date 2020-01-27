МИД РФ сообщил о задержании японца, собиравшего секретные данные

На Дальнем Востоке с поличным задержан подданный Японии, пытавшийся получить секретные данные о российском военном потенциале, заявили в МИД РФ. Инцидент произошел во Владивостоке еще 25 декабря, но ведомство сообщило о нем только сейчас.

В связи с задержанием советнику-посланнику посольства Японии вручена нота протеста.

Как отмечается, задержанный находился в России по журналистской визе. Он уже покинул территорию России.

25 января японские СМИ сообщали о задержании 48-летнего гражданина страны, подозреваемого в краже секретных коммерческих данных и передаче их сотрудникам российского торгового представительства. Известно, что задержанный работал в телекоммуникационной компании, принадлежащей Softbank. В связи с задержанием подозреваемого в шпионаже японские власти направили в российское посольство запрос о допросе двух сотрудников торгпредства.