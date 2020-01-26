В Махачкале в пятиэтажке взорвался бытовой газ. Пострадал ребенок
Источник: Интерфакс
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Взрыв бытового газа произошел днем 26 января на первом этаже жилого пятиэтажного дома в Махачкале, сообщает «Интерфакс».
В результате инцидента пострадал восьмилетний мальчик, проходивший мимо дома по улице Гамидова, рассказали в управлении МЧС по Дагестану.
Пострадавшего доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, его состояние оценивается как легкой степени тяжести.
Ранее источник агентства утверждал, что в результате взрыва газа пострадали два человека. Здание частично разрушено.
По предварительным данным, причиной взрыва стала зажженная спичка, брошенная ребенком в подвал дома, где произошла утечка, добавил источник.