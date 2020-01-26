Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан.

Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В пресс-службе храма информацию о смерти священника подтвердили.

Предварительной причиной смерти называется внезапная остановка сердца.

Павел Бедняков / ТАСС / Scanpix / LETA

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — рассказал агентству прихожанин храма, активист движения SERB Александр Петрунько.

Всеволод Чаплин известен активной общественной и медийной деятельностью, вызывавшей неоднозначную реакцию. В разное время он был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, членом Общественной палаты РФ, высшего церковного совета РПЦ, Патриаршего совета по культуре и Всемирного русского народного собора.

Чаплин вел программы на телеканалах «Мир», «Спас», «Союз», радио «Русская служба новостей» и «Комсомольская правда», публиковался в газете «Русь Державная».