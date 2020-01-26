Российские фигуристы впервые за 14 лет завоевали золото чемпионата Европы во всех дисциплинах

Россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

По итогам произвольной и обязательной программ Косторная набрала 240,81 балла, Щербакова - 237,76 балла, а Трусова — 225,34 балла.

Ранее на ЧЕ в одиночном катании у мужчин первенствовал Дмитрий Алиев. Кроме того, в соревнованиях спортивных пар золотые награды получили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а среди танцевальных дуэтов победили Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В общей сложности российские фигуристы выиграли 10 из 12 медалей чемпионата Европы: четыре золотых, три серебряных и три бронзовых.

В предыдущий раз россияне добивались подобного результата в 2006 году на ЧЕ в Лионе, когда победили Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров.