Сборная России установила антирекорд по числу гонок подряд, в которых спортсменам не удалось завоевать никаких наград.

Женский масс-старт, прошедший 26 января на Кубке мира в словенском Поклюке, стал 26-й гонкой, в которой россияне не смогли войти в призовую тройку.

Безвыигрышная серия началась 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На следующих четырех этапах в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке россияне также остались ни с чем.

Предыдущий антирекорд в 25 гонок без побед был установлен в 2016 году, отмечает Sports.ru.

В текущем сезоне российские биатлонисты завоевали пять медалей.