Boeing провел первый испытательный полет нового лайнера 777Х

Новый дальнемагистральный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет.

Лайнер вылетел из города Эверетт в штате Вашингтон и через четыре часа успешно приземлился в Сиэтле. Трансляция полета велась на сайте компании.

Новый Boeing, разработка которого ведется с 2013 года, должен стать самым большим двухдвигательным широкофюзеляжным самолетом в мире. Лайнер сможет вмещать до 426 пассажиров и будет стоить 442 миллиона долларов.

Презентация самолета должна была состояться еще в марте 2019 года, но ее отменили из-за Boeing 737 MAX. В сентябре испытательный полет нового лайнера снова отложили из-за проблем с двигателями.

Ожидается, что самолет будет введен в коммерческую эксплуатацию в 2021 году.