В ВШЭ приняли поправки в правила внутреннего распорядка, ограничивающие общественную и политическую деятельность

Ученый совет Высшей школы экономики (ВШЭ) принял поправки к правилам внутреннего распорядка для студентов и преподавателей. Заседание ученого совета состоялось вечером в пятницу, 24 января.

Проект поправок в правила внутреннего распорядка, опубликованный руководством ВШЭ 17 января, вызвал недовольство части студентов. В документе, в частности, предполагалось прописать запрет на упоминание о своей связи с учебным заведением при обсуждении политических тем и занятиях, «вызывающих существенные разногласия в обществе». Также поправки предусматривали отказ ВШЭ от поддержки студенческих СМИ.

После заседания студенческого совета, прошедшего 21 января, текст поправок был изменен. В частности, пункт, ограничивающий общественную и политическую деятельность, стал выглядеть так: «в случае участия в политической деятельности принять разумные и доступные меры по исключению аффилиации с университетом, кроме случаев, когда обозначение статуса обучающегося университета предусмотрено законодательством Российской Федерации». Формулировку о «вызывающей существенные разногласия в обществе деятельности» убрали.

Принятые поправки запрещают студентам и преподавателям « вести политическую деятельность на территории университета , территории, где проходят мероприятия, организованные университетом, и в информационных системах и сетях университета», а также выступать и писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения, например, от лица студентов факультета.

Студенческим медиа ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов предложил или стать университетскими СМИ, чью редакцию и редакционную политику утверждает администрация вуза, или зарегистрироваться в качестве независимых СМИ. «Новая газета» уточняет, что студенческие СМИ смогут получить статус студенческих инициатив, который дает право пользоваться помещениями университета и его ресурсами, но не предполагает финансирование со стороны вуза.

После публикации первого проекта поправок был организован сбор подписей против предложенных администрацией ВШЭ изменений в правила внутреннего распорядка. Под петицией подписались почти пять тысяч человек.

Читайте также Студенты ВШЭ выступили против ограничений на общественную и политическую деятельность. Им предложили покинуть университет