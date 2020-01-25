Наследник Ротшильда подал иск к властям Вены на 110 миллионов евро. Он требует вернуть отнятое нацистами имущество

Наследник австрийской ветви подал иск к властям Вены из-за имущества, конфискованного нацистами во время Второй мировой войны, пишет The Financial Times.

В суд обратился правнук Альберта фон Ротшильда, американский инвестор Джеффри Хоге.

Иск касается фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году, которому, в числе прочего, принадлежали несколько зданий, включая дворец, отданный под одну из первых в мире психиатрических лечебниц.

Фонд в 1938 году был конфискован нацистами, как и другое имущество Ротшильдов в Австрии. В 1956 году фонд был восстановлен, однако, уверяет Хоге, Ротшильдам об этом не сообщили.

Поводом для иска стала продажа недвижимости, принадлежавшей фонду. Наследник Ротшильдов уверяет, что здания продавались по заниженной цене и власти Вены «по сути хитростью сделали то, что в 1938 году было сделано с помощью грубой силы».

Имущество фонда истец оценивает в 110 миллионов евро. Таким образом, пишет The Financial Times, речь идет об одном из крупнейших реституционных исков. Наследник Ротшильдов заявляет, что если суд согласится вернуть имущество, он передаст его «народу Австрии».

Адвокаты, представляющие интересы властей Вены, в свою очередь считают, что суд отклонит все требования наследника Ротшильдов. В отношении имущества, право на которое заявляет истец, с фондом Ротшильдов еще несколько десятилетий назад были заключены договоренности, подразумевающие «глубочайшее уважение к первоначальным намерениям фонда», заявил адвокат. До сих пор, добавил он, договоренности никто не ставил под сомнения.

В конце 1990-х годов власти Австрии вернули Ротшильдам десятки произведений искусства, которые были конфискованы нацистами, а после Второй мировой войны оказались в государственных музеях.