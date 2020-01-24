В немецкой общине Рот-ам-Зе открыли стрельбу. Погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли во время стрельбы в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг, к северо-востоку от Штутгарта. Об этом сообщает Focus со ссылкой на полицию. Еще несколько человек получили ранения.

Стрельба велась на улице Банхофштрассе, пишет Merkur. По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы. По неподтвержденной информации Bild, мужчина 1983 года рождения открыл стрельбу по членам своей семьи.

Стрелок задержан, других подозреваемых нет.