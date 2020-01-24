Собянин пообещал рекультивировать зараженный радиацией участок строительства Юго-Восточной хорды

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в районе строительства Юго-Восточной хорды находятся пятна радиоактивного заражения. Об этом ранее сообщали экологические активисты.

Собянин отметил, что пятна находятся на территории Московского завода полиметаллов, которая лишь примыкает к участку, где будет находиться хорда, а в непосредственной зоне строительства их нет. Тем не менее, сообщил он, правительство Москвы намерено заняться рекультивацией склона и вывозом зараженного грунта за пределы Москвы. В ближайшее время власти намерены заключить соответствующий договор с ФГУП «Радон».

В Greenpeace в ответ на сообщение Собянина заявили, что осенью 2019 года радиоактивные элементы были обнаружены непосредственно на участке, по которому планируется строить хорду, а не рядом с ним. Организация потребовала вновь проанализировать образцы «в присутствии представителей общественности».

Экологические активисты несколько лет назад предупреждали об опасности строительства хорды вблизи могильника. По их мнению, строители могут случайно повредить его и спровоцировать распространение радиоактивной пыли по всему городу.

Москомархитектура и Институт Генплана Москвы ранее сообщали, что властям известно о могильнике, но подчеркивали, что трасса не будет проходить по его территории.

ФГУП «Радон» очищает территорию Московского завода полиметаллов уже несколько лет. Как сообщал The Village, работы ведутся крайне медленно: ежегодно вывозится лишь 15 кубометров отходов.