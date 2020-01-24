Bloomberg назвал компании, чьи доходы могут вырасти после смены правительства России

Агентство Bloomberg представило список российских компаний, доходы которых могут вырасти на фоне увеличения бюджетных расходов после смены правительства РФ.

Список подготовлен на основе оценок аналитиков банков. В перечень вошли группа компаний «Детский мир», сеть супермаркетов «Магнит», Сбербанк, «Тинькофф банк» и Магнитогорский металлургический комбинат.

После смены правительства акции «Детского мира» подорожали на 11%, «Магнита» — более чем на 8%, Сбербанка — на 4%.

По оценке нидерландской финансовой группы ING Groep N.V., в 2020 году на выполнение задач, поставленных руководством России, из бюджета могут потратить до 2,1 триллиона рублей.