Baza: Собянин подарил квартиры в первом доходном доме Москвы чиновникам из мэрии

Полтора десятка чиновников мэрии Москвы и высокопоставленных силовиков c 2013 года стали собственниками квартир в первом доходном доме города в Большом Николоворобинском переулке — который строился, чтобы сдавать квартиры в аренду для пополнения московского бюджета. Об этом пишет Baza.

Сделки были оформлены как договоры купли-продажи. При этом Baza оценивает рыночную стоимость купленных чиновниками квартир в 50-200 миллионов рублей, отмечая, что с учетом данных в их декларациях они не могли позволить себе такие покупки по рыночной цене. Издание делает вывод, что квартиры могли быть подарены.

Среди собственников квартир Baza называет замруководителя аппарата мэра Светлану Черникову, бывшего главу департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, главу департамента торговли города Алексея Немерюка, бывшего прокурора Москвы Владимира Чурикова, замглавы МЧС Андрея Гуровича.

Мэрия Москвы решила построить первый с дореволюционных времен доходный дом в качестве эксперимента в 2002 году. Соответствующее постановление прямо запрещает передачу квартир в доходном доме в частную собственность.

Строительство дома в Большом Николоворобинском переулке обошлось бюджету в 12,3 миллиона долларов.