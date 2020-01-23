Znak.com рассказал о подростках, готовивших взрыв в уральской школе

Двух 14-летних школьников из закрытого города Снежинск Челябинской области проверяют на причастность к «приготовлению массового убийства» в учебном заведении. Об этом со ссылкой на источники сообщает Znak.com.

Подростки, пишет издание, возможно, планировали взрыв в школьной столовой. Они якобы «читали литературу по анархизму, изучали способы приготовления взрывчатки и закупали через интернет для этого необходимые материалы», отмечает Znak.com.

Также школьники, по информации издания, искали «возможных соучастников среди одноклассников».

В региональном СК информацию не прокомментировали. Znak также пишет, что «по факту происшествия возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц», не уточняя, о каком «происшествии» идет речь.