Znak.com рассказал о подростках, готовивших взрыв в уральской школе
Двух 14-летних школьников из закрытого города Снежинск Челябинской области проверяют на причастность к «приготовлению массового убийства» в учебном заведении. Об этом со ссылкой на источники сообщает Znak.com.
Подростки, пишет издание, возможно, планировали взрыв в школьной столовой. Они якобы «читали литературу по анархизму, изучали способы приготовления взрывчатки и закупали через интернет для этого необходимые материалы», отмечает Znak.com.
Также школьники, по информации издания, искали «возможных соучастников среди одноклассников».
«Учитель увидела переписку восьмиклассницы с двумя девятиклассниками. Там было обсуждение „колумбайна“ и этой истории, — рассказал источник Znak.com в закрытом городе. — Эту информацию педагог сразу передала силовикам. Органы, конечно, привлекли родителей. В целом у обоих подростков благополучные семьи, но у одного школьника отец болен, мать больше им занимается. Действительно, идеи такие в головах у детей были. Сейчас их взяли под надзор, ситуацию купировали. Что будет дальше — посмотрим».
В региональном СК информацию не прокомментировали. Znak также пишет, что «по факту происшествия возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц», не уточняя, о каком «происшествии» идет речь.