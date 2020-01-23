В центре Еревана открыли стрельбу в отеле, где находится офис бывшего президента Армении

Вооруженный преступник открыл стрельбу в гостинице «Эребуни Плаза» в центре Еревана, сообщила в фейсбуке журналистка Агнесса Хамоян. В полиции Армении подтвердили NEWS.am эту информацию.

Преступник захватил заложника, сообщает «Sputnik Армения». По данным издания, мужчина с оружием требует, чтобы его пропустили в офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

После стрельбы в бизнес-центр приехала полиция. Спецназ обезвредил стрелка. Мужчина сдал оружие, сообщили в полиции. В результате случившегося никто не пострадал.

Роберт Качарян — второй президент Армении, руководивший страной в 1998-2008 годах.