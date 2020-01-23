Россия поднялась на одну строчку в Индексе восприятия коррупции. Она занимает 137 место из 180
Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало ежегодный Индекс восприятия коррупции (ИВК). Россия заняла в рейтинге 137 место из 180. Это на строчку выше, чем годом ранее.
В 2019 году Россия набрала 28 баллов из 100 возможных. Первое место разделили Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), за ними следует Финляндия (86 баллов).
«Точечные меры, принимаемые органами власти, которые отвечают за противодействие коррупции, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в нашей стране — для этого необходимо выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц», — считает Антон Поминов, директор Центра «Трансперенси Интернешнл — Р».
Последние несколько лет положение России в Индексе восприятия коррупции почти не меняется. С 2015 по 2017 она набирала по 29 баллов, в 2018 году — на балл меньше.