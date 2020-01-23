Россия поднялась на одну строчку в Индексе восприятия коррупции. Она занимает 137 место из 180

Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало ежегодный Индекс восприятия коррупции ( ). Россия заняла в рейтинге 137 место из 180. Это на строчку выше, чем годом ранее.

В 2019 году Россия набрала 28 баллов из 100 возможных. Первое место разделили Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), за ними следует Финляндия (86 баллов).

Последние несколько лет положение России в Индексе восприятия коррупции почти не меняется. С 2015 по 2017 она набирала по 29 баллов, в 2018 году — на балл меньше.