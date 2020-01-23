На Украине живут 37,3 миллиона человек. За 18 лет население страны сократилось на 11 миллионов

Население Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 37 миллионов 289 тысяч человек. Такие данные были получены в ходе электронной тестовой переписи населения, сообщил на пресс-конференции министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

В этой статистике не учитывались данные о людях, проживающих в Крыму, а также на территориях Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву.

При анализе учитывались данные трех мобильных операторов связи Украины, информация Госстата и электронных реестров, а также данные госреестра физических лиц.

Единственная перепись населения в истории независимой Украины прошла 5 декабря 2001 года. Согласно ее результатам, в тот момент в стране проживали 48 миллионов 457 тысяч человек. Таким образом, за 18 лет численность населения сократилась более чем на 11 миллионов человек.

Согласно переписи населения СССР, проведенной в 1989 году, тогда на Украине проживали 51 миллион 707 тысяч человек.