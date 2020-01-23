Комик Александр Долгополов уехал из России. На него пожаловались в полицию из-за шутки

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию — это произошло после того, как его выступлением заинтересовалась полиция. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев.

«Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить», — рассказал он.

Соловьев добавил, что уголовного дела в отношении Долгополова пока не возбуждали.

21 января Александр Долгополов опубликовал в своем инстаграме копию запроса управления МВД по Московской области в петербургский клуб HopHead. Там в апреле 2019 года было записано шоу комика «Новый час шуток» (на ютьюбе его посмотрели более 2,5 миллионов человек).

Полиция потребовала от организаторов мероприятия предоставить данные о Долгополове. Позже стало известно, что запрос поступил на основе жалобы некоего жителя Орехово-Зуево, которого возмутила шутка комика на религиозную тему.

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