Жительницы Дагестана пожаловались в прокуратуру на запрет посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Три жительницы Дагестана написали жалобы в прокуратуру на запрет посещать бассейн в комплексе «Анжи Арена» в Каспийске. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Заявительницы просят надзорное ведомство проверить, нет ли в действиях администрации бассейна признаков административного правонарушения по статье о дискриминации, а также вынести представление руководству комплекса о ее устранении.
Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич сообщила «МБХ медиа», что организация готова заниматься и другими заявлениями женщин, если они будут обращаться к ним. «Будем следить и добиваться того, чтоб такой ситуации больше не было, и женщины могли ходить в бассейн тоже», — сказала она.
Представители «Анжи Арены» отмечают, что в спорткомплексе функционируют два бассейна, один — мужской, второй (меньшего размера) — женский. В администрации комплекса уверяют, что такое разделение было сделано «по просьбе самих посетителей — как мужчин, так и женщин».
Бассейн «Анжи Арена» был открыт летом 2019 года. Это самый большой бассейн на Северном Кавказе.