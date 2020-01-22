Жительницы Дагестана пожаловались в прокуратуру на запрет посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Три жительницы Дагестана написали жалобы в прокуратуру на посещать бассейн в комплексе «Анжи Арена» в Каспийске. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Заявительницы просят надзорное ведомство проверить, нет ли в действиях администрации бассейна признаков административного правонарушения по о дискриминации, а также вынести представление руководству комплекса о ее устранении.

Представители «Анжи Арены» отмечают, что в спорткомплексе функционируют два бассейна, один — мужской, второй (меньшего размера) — женский. В администрации комплекса уверяют, что такое разделение было сделано «по просьбе самих посетителей — как мужчин, так и женщин».

Бассейн «Анжи Арена» был открыт летом 2019 года. Это самый большой бассейн на Северном Кавказе.

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