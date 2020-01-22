В Сбербанке рассказали о 250 миллиардах рублей, снятых за несколько часов в 2014 году из-за фейка про Visa 

Клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах 250 миллиардов рублей в 2014 году из-за фейковых сообщений о картах Visa. Об этом сообщил заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

«В декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые без денег. У людей начиналась паника», — сказал Кузнецов.

Вероятно, Кузнецов говорит о распространявшихся в соцсетях и через SMS сообщениях, будто Сбербанк прекратит обслуживание карт Visa и MasterCard, а также ограничит снятие валюты. В Сбербанке говорили, что, к примеру, жители Западной Сибири за 18 и 19 декабря из-за слухов сняли в банкоматах 10 миллиардов рублей, это в 5-6 раз больше обычного. Сумму 250 миллиардов банк не озвучивал.

В 2014 году Visa и MasterCard перестали обслуживать около полумиллиона карт, выпущенных российскими банками. Это произошло также из-за санкций, которые Вашингтон ввел против нескольких бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину.

После этого в России создали Национальную платежную систему (НСПК), а от международных платежных систем потребовали или перевести внутрироссийские транзакции в НСПК, или вносить обеспечительные взносы, оцениваемые в сотни миллионов. Visa согласилась работать через НСПК только к концу января 2015-го.