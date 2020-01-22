«Теперь охоту на меня открывает целое государство». Полиция заинтересовалась выступлением комика Александра Долгополова

Управление МВД по Московской области направило запрос в петербургский стендап-клуб HopHead по поводу прошедшего там выступления комика Александра Долгополова. Копию запроса опубликовал в инстаграме сам Долгополов.

Полицию интересуют «полные сведения о лице, выступающем на видео» «Александр Долгополов — Новый час шуток». Ролик был опубликован на ютьюбе в апреле 2019 года и собрал более 2,5 миллионов просмотров.

«Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство», — прокомментировал документ комик.