В США 22 тысячи человек вышли на акцию за право на ношение оружия. Многие взяли с собой пистолеты и винтовки

В городе Ричмонд — столице американского штата Виргиния — прошел митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия. Об этом сообщает The New York Times.

Акцию организовало движение в защиту права на оружие Virginia Citizens Defense League. Митинг был вызван намерением демократов, которые сейчас занимают большинство мест в , ввести в штате новые ограничения на ношение огнестрельного оружия.

По оценке полиции, на митинг пришли около 22 тысяч человек. Многие принесли с собой оружие, в частности, пистолеты, винтовки и дробовики. На акции действовали усиленные меры безопасности, но она прошла мирно: полиция сообщила только об одном аресте, пишет The Washington Post.

Как сообщает The New York Times, часть участников акции выражали поддержку президенту США Дональду Трампу. Он прокомментировал митинг в твиттере, заявив, что демократы пытаются лишить американцев прав, предусмотренных к Конституции США, и призвал голосовать за республиканцев.

В США регулярно случаются массовые убийства с применением огнестрельного оружия. Из-за этого в стране звучат предложения ужесточить контроль над хранением и ношением оружием, но серьезно эти правила пока не поменялись.