В Новосибирске уволили инспектора ДПС, который заливал в служебную машину виски Jack Danielʼs. Он говорил, что может себе это позволить

В Новосибирске уволили автоинспектора, который вместо незамерзайки залил в омывательный бачок служебного автомобиля виски Jack Danielʼs.

Ролик, в котором инспектор заливает виски в машину, появился в интернете в декабре. В нем сотрудник использует ненормативную лексику и говорит, что «может себе это позволить», потому что работает в ДПС. В это время он был на службе.

Виски вместо омывайки Star Super

Инспектора уволили по результатам служебной проверки в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел — «Комсомольская правда» отмечает, что формально его уволили за мат на службе. В МВД подчеркнули, что уволен только тот сотрудник, который заливал виски в бак — другие инспекторы, находившиеся с ним во время записи видео, продолжают работать.