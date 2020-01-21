В Москве на двое суток арестовали пассажира метро. Он не отдал сумку на досмотр, заявив о вредном воздействии рентгена на еду
Суд арестовал на двое суток пассажира московского метро, который отказался предоставить сумку на досмотр с помощью интроскопа из опасений, что рентгеновское излучение испортит лежащие в сумке продукты.
Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе метрополитена, инцидент произошел на станции метро «Волоколамская». 33-летний пассажир не отдал сумку на досмотр, прошел за турникет и был задержан.
Мужчина мотивировал свои действия беспокойством о том, что рентгеновское излучение испортит продукты в его сумке. На пассажира составили протокол о нарушении требований в области транспортной безопасности. Мировой суд назначил ему двое суток ареста.
По закону «О транспортной безопасности» пассажиры обязаны проходить досмотр и предоставлять багаж, ручную кладь или предметы для проверки на интроскопе. Если пассажир отказывается пройти досмотр, то он не может воспользоваться услугами метрополитена.
Всемирная организация здравоохранения признала воздействие рентгеновского излучения на продукты питания безопасным.