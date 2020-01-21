В Москве на двое суток арестовали пассажира метро. Он не отдал сумку на досмотр, заявив о вредном воздействии рентгена на еду

Суд арестовал на двое суток пассажира московского метро, который отказался предоставить сумку на досмотр с помощью из опасений, что рентгеновское излучение испортит лежащие в сумке продукты.

Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе метрополитена, инцидент произошел на станции метро «Волоколамская». 33-летний пассажир не отдал сумку на досмотр, прошел за турникет и был задержан.

Мужчина мотивировал свои действия беспокойством о том, что рентгеновское излучение испортит продукты в его сумке. На пассажира составили протокол о . Мировой суд назначил ему двое суток ареста.

Всемирная организация здравоохранения признала воздействие рентгеновского излучения на продукты питания безопасным.