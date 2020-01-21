Сенат США начал рассматривать дело об импичменте Трампа

Американские сенаторы начали рассматривать вопрос отрешения президента США Дональда Трампа от должности, сообщает Reuters.

На слушаниях должны решить, виновен ли глава государства в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Палата представителей сочла Трампа виновным в этом и проголосовала за импичмент Трампа в декабре 2019 года.

Как отмечает Reuters, контролируемый республиканцами сенат (Трамп шел на выборы от Республиканской партии) скорее всего оправдает президента.

Агентство добавляет, что слушания будут длительными, процесс будет идти шесть дней в неделю кроме воскресенья.

Трампа обвинили в злоупотреблении властью из-за попыток Трампа добиться от властей Украины расследования против сына Джо Байдена — потенциального соперника на президентских выборах 2020 года.