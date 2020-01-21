Представившихся сантехниками россиян задержали в Давосе по подозрению в шпионаже

Обновление. Посольство РФ в швейцарском Берне назвало информацию о задержании россиян «высосанной из пальца», передает ТАСС. В дипломатическом ведомстве «не информированы» об этом случае, сказал секретарь посольства Станислав Смирнов.

Двух граждан России задержали в Давосе за несколько месяцев до Всемирного экономического форума по подозрению в шпионаже, пишет Financial Times.

Мужчин задержали после того, как при проверке документов один из них представился сантехником. Полицейские сочли подозрительным намерение сантехников провести в Давосе три недели в августе, уточняет Tages-Anzeiger.

При этом оба россиянина предоставили также дипломатические паспорта. Признаков преступления в их действиях в итоге не нашли, и они покинули Швейцарию.

Tages-Anzeiger также пишет, что, по данным швейцарских властей, задержанные планировали под видом рабочих установить оборудование вокруг «ключевых объектов» в Давосе, чтобы во время форума прослушивать частные беседы его участников.

Швейцарское издание 24 Heures сообщает, что двоих россиян ненадолго задержали в августе 2019 года и отпустили, не предъявив никаких обвинений. Сперва следователи действительно подозревали, что россияне собирались установить аппаратуру для слежки за участниками форума в Давосе, но ничего подозрительного в их действиях не нашли, сообщила представитель полиции Анита Сенти. Местная разведка не начинала расследования в отношении них, утверждает 24 Heures.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сказал, что целью предполагаемой операции российских спецслужб был он. По словам Браудера, об этом ему сообщили власти Швейцарии.

Разведка Швейцарии в 2018 году пришла к выводу, что каждый четвертый российский дипломат в стране был шпионом. Как пишет FT, швейцарская прокуратура с 2017 года ведет дело о предполагаемой шпионской организации, связанной с РФ, которая якобы действует против Всемирного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда.

Расследователи из Bellingcat говорили о роли Швейцарии как связующего звена для оперативников российской разведки при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Le Monde в декабре 2019-го писала, что не менее 15 офицеров ГРУ использовали города в департаменте Верхняя Савойя во Французских Альпах в качестве резервной и материально-технической базы. Имена предполагаемых сотрудников ГРУ спецслужбы Франции, Великобритании, Швейцарии и США установили во время спецоперации, которую провели после покушения на Скрипаля. В списке, который опубликовала газета, были в том числе .

Еще о предполагаемых российских шпионах Le Monde рассказала о базе ГРУ в Альпах. Ее якобы посещали подозреваемые в отравлении Скрипалей и подготовке переворота в Черногории