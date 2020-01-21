Boeing решил занять у банков 10 миллиардов долларов из-за приостановки полетов 737 MAX

Компания Boeing ведет переговоры о предоставлении кредитов на сумму в 10 миллиардов долларов или больше из-за роста расходов после двух самолетов 737 MAX.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, компания договорилась с банками о займах на шесть миллиардов долларов и сейчас продолжает переговоры. Среди банков, согласившихся предоставить кредиты, упоминаются Citigroup, BofA Securities, Wells Fargo и JP Morgan.

Одновременно с этим компания Air Lease, один из крупнейших покупателей самолетов 737 MAX, предложила Boeing переименовать эту модель пассажирских лайнеров, чтобы не тревожить пассажиров. «Я думаю, что слово „MAX“ должно войти в учебники истории как плохое имя для самолета», — сказал руководитель Air Lease Стивен Удвар-Хейзи. В Boeing заявили, что не станут менять название.

В январе Boeing приостановил производство самолетов 737 MAX из-за того, что в 2020 году эта модель должна быть повторно сертифицирована. После сертификации лайнер сможет вернуться к полетам, приостановленным в марте 2019 года.