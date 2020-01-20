Верховный суд отказался отменить приказ Роскомнадзора, позволяющий блокировать статьи о наркопотребителях

Верховный суд РФ отклонил иск издания «Батенька, да вы трансформер» о признании недействительным совместного приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях.

В оспариваемом приказе говорится, что основанием для блокировки материала может стать «информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств».

Издание «Батенька, да вы трансформер» называло приказ «цензурой» и подчеркивало, что таким образом Роскомнадзор «пытается заставить замолчать всех, кто говорит о сложных и болезненных темах».

В декабре 2018 года «Батенька» опубликовал статью «Героин — собственность модели», в которой рассказывалось о женщине, долгое время употребляющей героин. Через два дня МВД попросило заблокировать статью, сочтя что указанные в ней сведения «направлены на формирование положительного образа» наркопотребителей.