В честь 100-летия Федерико Феллини в России выпустят в прокат «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной»

В России в прокат выпустят два знаменитых фильма Федерико Феллини — «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной», сообщили «Медузе» в компании «Иноекино».

«Сладкую жизнь» можно будет посмотреть в кино с 5 марта, а «Восемь с половиной» — с 7 мая.

Оба фильма будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами более чем в 50 городах.

Выход в прокат фильмов «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» приурочен к 100-летию Федерико Феллини, отмечаемому в 2020 году.

«Восемь с половиной» показывали в СССР на Московском международном кинофестивале в 1963 году. В России проводились отдельные показы обоих фильмов, а также несколько лет назад они выходили на DVD.