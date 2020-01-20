«Левада»: две трети россиян заявили о наличии в стране политзаключенных

63% россиян считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», которые приводят «Ведомости».

Нынешний показатель является максимумом за все время исследований с 2004 года. Годом ранее о наличии политзаключенных в России говорила половина опрошенных.

Как объяснил директор «Левада-центра» Лев Гудков, резкий рост ответов о политзаключенных стал эффектом , а также летних протестов и последовавших за ним .

Когда респондентов попросили назвать фамилии конкретных политзаключенных, в первую очередь опрошенные вспомнили бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и украинского режиссера Олега Сенцова.

Список российских политзаключеных, который ведет правозащитный центр «Мемориал», в настоящее время насчитывает 63 человека. Еще 245 человек в стране, по данным организации, преследуются за религию и еще 212 преследуются без лишения свободы.