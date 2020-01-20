«Другого выбора на самом деле не было». Принц Гарри впервые выступил с речью после отказа от королевских привилегий

Принц Гарри впервые прокомментировал решение отказаться от королевских привилегий, выступая на приеме своей благотворительной организации Sentebale в Лондоне. Видео его выступления опубликовано в инстаграме герцога и герцогини Сассекских, текст речи приводит BBC News.

Принц Гарри сказал, что считает Великобританию своим домом и любимым местом, и «это никогда не изменится», — отметил он. По его словам, когда он женился на актрисе Меган Маркл, они оба хотели служить стране. «По этим причинам мне очень грустно оттого, что дошло до этого», — сказал Гарри.

Принц отметил, что его решение отказаться от королевских привилегий не было принято «легкомысленно». «Это были месяцы переговоров после стольких лет трудностей. И я знаю, что не всегда делал все как надо, но, что касается этого [решения], другого выбора на самом деле не было».

«Что я хочу пояснить — мы не уходим и мы, несомненно, не уходим от вас. Мы надеялись продолжить служить королеве, Содружеству наций и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно», — добавил Гарри.

В ходе выступления принц Гарри назвал решение отказаться от королевских привилегий «решительным шагом», который, как он надеется, приведет к «более мирной жизни».

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл 8 января объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и связанных с ним привилегий. Они заявили, что намерены жить на два континента и самостоятельно зарабатывать.

18 января Букингемский дворец сообщил, что Гарри и Меган лишили королевских титулов. Они больше не будут представлять британского монарха, с весны откажутся от титула «королевское высочество» и перестанут выполнять королевские обязанности.