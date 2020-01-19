Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января. Об этом сообщил в фейсбуке продюсер группы Евгений Колмыков.

Владыко было 45 лет, как пишет «Дождь», музыкант был в коме с июня 2019 года, когда на него напали в Минске и ограбили.

По словам Колмыкова, Владыко умер не приходя в сознание.

Владыко играл с «Ляписом» до распада группы в 2014-м, затем он стал гитаристом в проекте Trubetskoy.